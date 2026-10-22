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22.10.2026 06:31:29
Bangkok Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bangkok Bank veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,97 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,22 THB je Aktie generiert.
Bangkok Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,70 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,60 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,13 THB erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 40,05 Milliarden THB belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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