Bangkok Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Bank veröffentlichte am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,06 THB, nach 5,45 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 60,62 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 67,18 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,58 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 42,72 Milliarden THB geschätzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 24,10 THB, nach 23,69 THB im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bangkok Bank 260,89 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 266,66 Milliarden THB umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 25,13 THB je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 180,58 Milliarden THB beziffert.

