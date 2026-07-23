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23.07.2026 06:31:29
Bangkok Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bangkok Bank hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Bank 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,65 Prozent zurück. Hier wurden 1,80 Milliarden USD gegenüber 1,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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