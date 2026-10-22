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22.10.2026 06:31:29
Bangkok Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bangkok Bank gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 4,97 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Bank einen Gewinn von 7,22 THB je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 59,70 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bangkok Bank 67,60 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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