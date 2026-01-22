|
22.01.2026 06:31:28
Bangkok Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bangkok Bank präsentierte am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 4,06 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Bank einen Gewinn von 5,45 THB je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 60,62 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,18 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,10 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Bangkok Bank ein EPS von 23,69 THB je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260,89 Milliarden THB – eine Minderung um 2,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 266,66 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.