Bangkok Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Bank präsentierte am 20.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 4,06 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Bank einen Gewinn von 5,45 THB je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 60,62 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,18 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,10 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Bangkok Bank ein EPS von 23,69 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260,89 Milliarden THB – eine Minderung um 2,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 266,66 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at