Bangkok Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Bank hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,76 THB gegenüber 6,61 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,26 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,56 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 40,21 Milliarden THB geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at