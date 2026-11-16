Bangkok Chain Hospital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Chain Hospital lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 THB gegenüber 0,140 THB im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bangkok Chain Hospital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,19 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 3,03 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at