Bangkok Chain Hospital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bangkok Chain Hospital hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 THB, nach 0,090 THB im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bangkok Chain Hospital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,96 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,76 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,530 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Bangkok Chain Hospital 0,510 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 11,91 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,73 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

