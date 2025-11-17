Bangkok Chain Hospital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bangkok Chain Hospital ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Chain Hospital die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,14 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,98 Prozent auf 3,03 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,26 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at