Bangkok Chain Hospital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Chain Hospital stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,19 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at