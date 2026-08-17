Bangkok Chain Hospital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Chain Hospital lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Chain Hospital 0,160 THB je Aktie verdient.

Bangkok Chain Hospital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,02 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at