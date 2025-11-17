Bangkok Chain Hospital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Chain Hospital hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bangkok Chain Hospital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,03 Milliarden THB im Vergleich zu 3,26 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at