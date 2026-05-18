Bangkok Chain Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bangkok Chain Hospital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,11 THB gegenüber 0,130 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Chain Hospital im vergangenen Quartal 2,91 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Chain Hospital 2,90 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at