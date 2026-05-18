Bangkok Chain Hospital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bangkok Chain Hospital hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,91 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bangkok Chain Hospital einen Umsatz von 2,90 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at