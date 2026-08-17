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17.08.2026 06:31:29
Bangkok Chain Hospital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bangkok Chain Hospital hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 THB erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,02 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,98 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.at
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