02.03.2026 06:31:29

Bangkok Chain Hospital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bangkok Chain Hospital hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,11 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Chain Hospital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,96 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,76 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,109 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,96 Milliarden THB taxiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 THB. Im Vorjahr hatte Bangkok Chain Hospital 0,510 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,73 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,91 Milliarden THB ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,549 THB gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 12,05 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
