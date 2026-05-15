Bangkok Dusit Medical Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bangkok Dusit Medical Services hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,26 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Dusit Medical Services 0,270 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,08 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,18 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at