Bangkok Dusit Medical Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bangkok Dusit Medical Services hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 883,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 806,3 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bangkok Dusit Medical Services 1,14 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 3,39 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,06 Milliarden USD umgesetzt.
