Bangkok Dusit Medical Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bangkok Dusit Medical Services hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 THB je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,45 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 27,40 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 1,00 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Dusit Medical Services 1,01 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 111,51 Milliarden THB gegenüber 107,87 Milliarden THB im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at