Bangkok Dusit Medical Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bangkok Dusit Medical Services hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,45 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 27,40 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,00 THB beziffert, während im Vorjahr 1,01 THB je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bangkok Dusit Medical Services im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,51 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 107,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at