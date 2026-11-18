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18.11.2026 06:31:28
Bangkok Dusit Medical Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bangkok Dusit Medical Services äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Dusit Medical Services 0,330 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 904,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 874,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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