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18.11.2026 06:31:28
Bangkok Dusit Medical Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bangkok Dusit Medical Services präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 THB je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,24 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,10 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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