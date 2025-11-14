Bangkok Dusit Medical Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bangkok Dusit Medical Services hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Bangkok Dusit Medical Services einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 874,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at