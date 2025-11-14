|
14.11.2025 06:31:28
Bangkok Dusit Medical Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bangkok Dusit Medical Services hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,27 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Dusit Medical Services ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,270 THB in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bangkok Dusit Medical Services im vergangenen Quartal 28,24 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Dusit Medical Services 28,15 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.