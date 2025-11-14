Bangkok Dusit Medical Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bangkok Dusit Medical Services hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,27 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Dusit Medical Services ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,270 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Dusit Medical Services im vergangenen Quartal 28,24 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Dusit Medical Services 28,15 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at