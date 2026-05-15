Bangkok Dusit Medical Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bangkok Dusit Medical Services hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 28,18 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,08 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,247 THB je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 27,91 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.at