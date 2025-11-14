Bangkok Dusit Medical Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bangkok Dusit Medical Services hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bangkok Dusit Medical Services hat ein EPS von 0,27 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,270 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 28,24 Milliarden THB gegenüber 28,15 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at