27.02.2026 06:31:29
Bangkok Dusit Medical Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bangkok Dusit Medical Services äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 THB gegenüber 0,280 THB im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 28,45 Milliarden THB gegenüber 27,40 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,00 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Dusit Medical Services einen Gewinn von 1,01 THB je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,37 Prozent auf 111,51 Milliarden THB aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 107,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
