Bangkok Dusit Medical Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Dusit Medical Services hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,27 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,270 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,24 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bangkok Dusit Medical Services einen Umsatz von 28,15 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at