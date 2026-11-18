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18.11.2026 06:31:28
Bangkok Dusit Medical Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Dusit Medical Services präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,24 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,10 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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