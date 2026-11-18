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18.11.2026 06:31:28
Bangkok Dusit Medical Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Dusit Medical Services hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 THB gegenüber 0,270 THB im Vorjahresquartal.
Bangkok Dusit Medical Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,10 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,24 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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