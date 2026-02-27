|
27.02.2026 06:31:29
Bangkok Expressway and Metro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bangkok Expressway and Metro hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,56 Prozent auf 4,34 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,37 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,250 THB. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,250 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,52 Prozent auf 17,00 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,92 Milliarden THB gelegen.
