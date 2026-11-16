Bangkok Expressway and Metro präsentierte Quartalsergebnisse

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Bangkok Expressway and Metro einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 130,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at