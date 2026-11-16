|
16.11.2026 06:31:29
Bangkok Expressway and Metro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,33 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 4,32 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!