Bangkok Expressway and Metro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,33 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 4,32 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at