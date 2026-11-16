Bangkok Expressway and Metro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 4,33 Milliarden THB gegenüber 4,32 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at