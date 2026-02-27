Bangkok Expressway and Metro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Expressway and Metro hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Expressway and Metro 0,060 THB je Aktie verdient.

Bangkok Expressway and Metro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,250 THB im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,92 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,00 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at