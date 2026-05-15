Bangkok Life Assurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bangkok Life Assurance präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,94 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Life Assurance einen Gewinn von 0,700 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 6,54 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 5,96 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at