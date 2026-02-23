Bangkok Life Assurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bangkok Life Assurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 THB gegenüber 0,560 THB im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,57 Milliarden THB – eine Minderung von 39,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,88 Milliarden THB eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,08 THB, nach 2,12 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Life Assurance im vergangenen Geschäftsjahr 27,15 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Life Assurance 45,88 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at