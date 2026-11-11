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11.11.2026 06:31:29
Bangkok Life Assurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bangkok Life Assurance ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Life Assurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 1,35 THB je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bangkok Life Assurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,88 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 6,16 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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