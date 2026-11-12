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12.11.2026 06:31:28
Bangkok Life Assurance legte Quartalsergebnis vor
Bangkok Life Assurance hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,72 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 THB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,46 Prozent auf 5,88 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,16 Milliarden THB gelegen.
Redaktion finanzen.at
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