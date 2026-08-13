Bangkok Life Assurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Life Assurance gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Life Assurance ein EPS von 1,25 THB je Aktie vermeldet.

Bangkok Life Assurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at