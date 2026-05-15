Bangkok Life Assurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Life Assurance hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,94 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Life Assurance 0,700 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,54 Milliarden THB – ein Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bangkok Life Assurance 5,96 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at