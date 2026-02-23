23.02.2026 06:31:29

Bangkok Life Assurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Life Assurance hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 6,57 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,88 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,08 THB beziffert, während im Vorjahr 2,12 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Life Assurance im vergangenen Geschäftsjahr 27,15 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Life Assurance 45,88 Milliarden THB umsetzen können.

