Bangkok Life Assurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Life Assurance präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Bangkok Life Assurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,53 Prozent auf 6,16 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 14,50 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at