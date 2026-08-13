Bangkok Life Assurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bangkok Life Assurance lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 THB erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 6,00 Milliarden THB, gegenüber 6,33 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at