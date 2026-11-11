Bangkok Life Assurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bangkok Life Assurance lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,72 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Life Assurance noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,46 Prozent auf 5,88 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 6,16 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at