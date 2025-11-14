Bangkok Life Assurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Life Assurance ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Life Assurance die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Life Assurance ein EPS von 0,360 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,16 Milliarden THB – eine Minderung von 57,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,50 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at