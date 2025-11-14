|
Bangkok Life Assurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Life Assurance lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,360 THB je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bangkok Life Assurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 57,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden THB im Vergleich zu 14,50 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
