23.02.2026 06:31:29

Bangkok Life Assurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Life Assurance ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Life Assurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 0,560 THB je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,57 Milliarden THB – eine Minderung von 39,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,88 Milliarden THB eingefahren.

In Sachen EPS wurden 4,08 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Life Assurance 2,12 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 45,88 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 27,15 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen