23.02.2026 06:31:29
Bangkok Life Assurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Life Assurance ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Life Assurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 0,560 THB je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,57 Milliarden THB – eine Minderung von 39,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,88 Milliarden THB eingefahren.
In Sachen EPS wurden 4,08 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Life Assurance 2,12 THB je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 45,88 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 27,15 Milliarden THB.
