Bangkok Life Assurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Life Assurance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Life Assurance 1,25 THB je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 6,00 Milliarden THB, gegenüber 6,33 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at