|
22.07.2026 06:31:29
Bank Albilad Bearer legte Quartalsergebnis vor
Bank Albilad Bearer hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Albilad Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden SAR im Vergleich zu 2,74 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!