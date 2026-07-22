Bank Albilad Bearer legte Quartalsergebnis vor

Bank Albilad Bearer hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Albilad Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden SAR im Vergleich zu 2,74 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at